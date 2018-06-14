Президент: Квирикашвили был высшим должностным лицом, работать с которым было наиболее комфортно

14.06.2018 14:39 Общество почти месяц, как очень активно фиксирует свою позицию в отношении справедливости, правосудия, и нам дают новую версию, что, дескать, исходя из исследования UNICEF, Квирикашвили не смог построить экономическую политику - заявил в своем выступлении на конференции "Европейский путь Грузии" президент Георгий Маргвелашвили.



Президент отозвался на уход Георгия Квирикашвили с должности премьер-министра, и отметил, что бывший премьер был высшим должностным лицом, с которым ему было комфортно работать.



"Мне, как президенту, пришлось работать с четырьмя высшими должностными лицами. Правда третьим является премьер-министр, который подал в отставку, но я работал с четырьмя высшими должностными лицами, это господин Квирикашвили, господин Гарибашвили, господин Усупашвили, и господин Кобахидзе. Могу четко сказать, что господин Георгий был высшим должностным лицом, работать с которым было комфортней всех, с четко определенным и понятным видением того, что делал, и в каком направлении развивал страну.



В обществе возникли вопросы в связи с тем, почему господин Квирикашвили ушел с должности, поскольку в процессе, за которым мы наблюдаем, и в котором команда Квирикашвили развивала именно экономическое направление, я бы не сказал, что в Грузии экономика и благосостояние граждан на высшем уровне, но не могу сказать и того, что деятельность господина Квирикашвили была безуспешной.



Я примерно месяц назад говорил в парламенте об экономических проблемах, но тогда было полное неприятие той реальности, что существуют трудности в контексте занятости и т.д. И вдруг исследование UNICEF сделало понятным для правительства Грузии, что существуют проблемы с точки зрения экономики"- заявил Георгий Маргвелашвили.



В то же время, по словам президента, шаги, сделанные командой Георгия Квирикашвили на протяжении двух лет, нельзя однозначно оценить как неуспешные и негативные.



"На том же фоне совершенно непонятно, когда не комментируются текущие в стране политические процессы, и главная проблема, из-за которой общество активно протестует против политики страны, касающейся именно вопросов правосудия. Общество почти месяц очень активно фиксирует свою позицию в отношении справедливости, правосудия, и нам дают новую версию, что исходя из исследования UNICEF, оказывается, Квирикашвили не смог правильно построить экономическую политику, и из-за этого уходит премьер-министр, которого можно характеризовать, как делающего принципиальные шаги именно в этом направлении"- заявил Георгий Маргвелашвили.

















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