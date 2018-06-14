Регистрация воспитанников в детских садах Тбилиси начнется 18 июня

14.06.2018 15:29 Регистрация воспитанников в детских садах Тбилиси начнется 18 июня в 12:00. Об этом на брифинге заявил руководитель Агентства по управлению детскими садами Кахабер Гванцеладзе.



По его словам, регистрация будет проходить на веб-странице kids.org.ge в электронном виде.



«Регистрация воспитанников будет проходить в два этапа. На первом этапе регистрацию пройдут дети из социально незащищенных семей, бенефициары Дома младенцев, дети со специальными образовательными нуждами и из тех семей, дети которых уже пользуются сервисом того же учреждения дошкольного образования, также дети семей, пострадавших в результате стихии 13 июня в Тбилиси. В этом году в детских садах ожидают на 3000 воспитанников больше, что в целом составит 15 000 детей. 11 новых детских садов начнут работу с осени, что удовлетворит потребности всех желающих. Вопрос тех, кто не сможет пройти регистрацию, агентство обсудит к сентябрю. Для этого родители должны обратиться в ведомство», — заявил Гванцеладзе.



По его словам, Агентство по управлению детскими садами планирует объявить тендер на строительство еще девяти детских садов, которые будут построены в будущем году.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

