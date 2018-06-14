Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Чугошвили: Правительство должно быть более подотчетно перед парламентом


14.06.2018   16:04
«Правительство должно быть более подотчетным перед законодательным органом. Обсуждение проблемных вопросов должно быть более динамичным», — заявила первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили пишет на своей странице в Facebook.

Чугошвили также прокомментировала отставку Георгия Квирикашвили и поблагодарила его.

«Прежде всего, я хотела бы поблагодарить Георгия Квирикашвили за его службу. Я имела честь работать с ним последние два года.

Что касается изменений, то для меня важно, какой новый состав правительства представят парламенту. Правительство должно быть более подотчетным перед законодательным органом. Обсуждение проблем должно быть более динамичным и активным, открытым для общественности именно на парламентских платформах.

Если мы справимся и создадим реальную, ответственную, публичную подотчетную дискуссию и процесс в парламенте, результаты будут ощутимыми во всех областях.

Я лично собираюсь оценить новый состав правительства с этим критерием.

Что касается распространеной информации в связи со мной, то это не так. Я вижу свою роль и место в укреплении парламента как института », — пишет Чугошвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Кутаиси в Вену можно будет оправиться за 30 евро
Грузинская железная дорога и Deutsche Bahn стали стратегическими партнерами
Какой оставил Грузию экс-премьер Георгий Квирикашвили - экономические параметры
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
16 стран, проголосовавших против возвращения беженцев в Абхазию и Цхинвали
Вануату и Тувалу поддержали инициированную Грузией в ООН резолюции
Населению оккупированного Гальского района предлагают бесплатные курсы абхазского языка
Более 400 российских туристов купили путевки в Абхазию через поддельные сайты
Два жителя Абхазии осуждены за убийство российского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Европарламент принял резолюцию по Грузии – «Оккупированные территории Грузии спустя 10 лет с российской интервенции»
В Грузии правящая команда на должность премьер-министра выдвинула кандидатуру Мамуки Бахтадзе
Европарламент принял резолюцию в поддержку Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна