Чугошвили: Правительство должно быть более подотчетно перед парламентом

14.06.2018 16:04 «Правительство должно быть более подотчетным перед законодательным органом. Обсуждение проблемных вопросов должно быть более динамичным», — заявила первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили пишет на своей странице в Facebook.



Чугошвили также прокомментировала отставку Георгия Квирикашвили и поблагодарила его.



«Прежде всего, я хотела бы поблагодарить Георгия Квирикашвили за его службу. Я имела честь работать с ним последние два года.



Что касается изменений, то для меня важно, какой новый состав правительства представят парламенту. Правительство должно быть более подотчетным перед законодательным органом. Обсуждение проблем должно быть более динамичным и активным, открытым для общественности именно на парламентских платформах.



Если мы справимся и создадим реальную, ответственную, публичную подотчетную дискуссию и процесс в парламенте, результаты будут ощутимыми во всех областях.



Я лично собираюсь оценить новый состав правительства с этим критерием.



Что касается распространеной информации в связи со мной, то это не так. Я вижу свою роль и место в укреплении парламента как института », — пишет Чугошвили.















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