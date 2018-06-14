Бакрадзе: Смена премьера и отдельных министров не поможет

14.06.2018 16:10 «Правительственная команда не успешна, смена премьера и отдельных министров не поможет», — заявил член «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе.



По его словам, Георгий Квирикашвили четко заявил о причинах, из — за чего покинул должность.



«Квирикашвили заявил, что это было несогласие с председателем партии. Мне жаль, что он не назвал реальной причины, по которой как мы считаем, он ушел из правительственной команды. Это существующие проблемы, рост бедности. Тот факт, что правительство узнает из результатов «ЮНИСЕФ», что люди в стране нуждаются, это позор. Для этого нужно выйти из кабинета и пойти в народ. Согласно нашей оценке, эта команда не увенчалась успехом. Нет необходимости менять премьер-министра и отдельных министров, нужно менять всю команду», — сказал Бакрадзе.



Накануне Георгий Квирикашвили покинул пост премьер-министра Грузии. Вместе с тем, с отставкой премьера, прекращены полномочия всем министрам.















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