Европарламент призвал институты ЕС отказаться от программ «Касперского»

14.06.2018 16:30 Депутаты Европейского парламента призвали институты ЕС вкладывать больше денег в кибербезопасность, а также потребовали прекратить использовать продукты "Лаборатории Касперского".



Соответствующую резолюцию поддержали 476 депутатов, сообщает Euractiv.



Резолюция не является юридически обязательной, но ее наиболее спорный пункт вызвал опасения, что Брюссель поставил перед собой цель оказать давление на иностранные технологические компании.



Наиболее серьезный шаг указан в конце документа. Депутаты Европарламента просят "провести всестороннее изучение программного обеспечения, IT и коммуникационного оборудования и инфраструктуры, которые используются в учреждениях, чтобы исключить потенциально опасные программы и устройства".



В первом такого рода заявлении евродепутаты призывают институты ЕС "запретить использование софта, который был подтвержден как вредоносный, такого как продукты" Лаборатории Касперского".



В среду вечером, через несколько часов после голосования в Европарламенте, генеральный директор компании Евгений Касперский сказал, что голосование "поощряет киберпреступность в Европе".



Он объявил, что компания прекращает свою работу с полицейским агентством Европол в рамках проекта No More Ransom, партнерство между властью и компаниями для обнаружения вредоносных программ.



"Я не хочу ничего делать, чтобы еще больше поощрять балканизацию интернета, но я считаю, что решение, принятое в Европе, не оставляет мне выбора, кроме как принять окончательные меры. "Лаборатория Касперского" лишь пыталась избавить мир от киберпреступности", - сказал он.



Пресс-секретарь компании заявил, что "Лаборатория" приостановит свою работу с Европолом, "пока мы не получим дополнительные официальные разъяснения от Европейского парламента".



Напомним, правительство Нидерландов приняло решение отказаться от использования антивирусного программного обеспечения компании "Лаборатория Касперского".



Британское правительство ранее выпустило новое предупреждение о рисках безопасности при использовании российского антивирусного программного обеспечения.















