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Талаквадзе: Проведение внеочередных выборов не стоит в повестке дня
14.06.2018 16:38
По заявлению лидера большинства парламента Грузии Арчила Талаквадзе, действующий парламент является одним из главных гаранторов стабильности, функционирования государственных институтов и легитимации реформ в стране.
«Соответственно, проведение внеочередных выборов не стоит в повестке дня, и сейчас необходимости в этом нет. Мы наделены обществом, избирателем четырехлетним мандатом и это обязательство будет доведено до конца. Скажу обратное, роль и значение действующего парламента в ближайшем будущем еще более возрастет», - заявил Арчил Талаквадзе.
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