Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Талаквадзе: Проведение внеочередных выборов не стоит в повестке дня


14.06.2018   16:38
По заявлению лидера большинства парламента Грузии Арчила Талаквадзе, действующий парламент является одним из главных гаранторов стабильности, функционирования государственных институтов и легитимации реформ в стране.

«Соответственно, проведение внеочередных выборов не стоит в повестке дня, и сейчас необходимости в этом нет. Мы наделены обществом, избирателем четырехлетним мандатом и это обязательство будет доведено до конца. Скажу обратное, роль и значение действующего парламента в ближайшем будущем еще более возрастет», - заявил Арчил Талаквадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Кутаиси в Вену можно будет оправиться за 30 евро
Грузинская железная дорога и Deutsche Bahn стали стратегическими партнерами
Какой оставил Грузию экс-премьер Георгий Квирикашвили - экономические параметры
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
16 стран, проголосовавших против возвращения беженцев в Абхазию и Цхинвали
Вануату и Тувалу поддержали инициированную Грузией в ООН резолюции
Населению оккупированного Гальского района предлагают бесплатные курсы абхазского языка
Более 400 российских туристов купили путевки в Абхазию через поддельные сайты
Два жителя Абхазии осуждены за убийство российского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Европарламент принял резолюцию по Грузии – «Оккупированные территории Грузии спустя 10 лет с российской интервенции»
В Грузии правящая команда на должность премьер-министра выдвинула кандидатуру Мамуки Бахтадзе
Европарламент принял резолюцию в поддержку Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна