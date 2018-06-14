Кеннет Яловиц об Иванишвили: Меня тревожит влияние одного человека, имеющего громадную власть

14.06.2018 17:03 Меня беспокоит то, что правительство управляется извне, тревожит влияние одного человека, имеющего громадную власть – заявил бывший посол Америки в Грузии Кеннет Яловиц грузинской редакции "Голоса Америки", комментируя уход в отставку премьер-министра Георгия Квирикашвили.



По словам Кеннета Яловица, последние демонстрации из-за убийства молодых людей пошатнули правительство.



"Это тревожный сигнал. Последние демонстрации из-за убийства молодого человека, пошатнули правительство. Но больше всего меня беспокоит то, что правительство управляется извне. Тревожит влияние одного человека, имеющего громадную власть"- заявил Кеннет Яловиц.



Директор Центра Евразии Атлантического совета Джон Хербст со своей стороны отметил, что полномочие премьер-министра в Грузии искусственно ограничено.



"Георгий Квирикашвили опытный лидер, и он провел превосходную работу на посту министра иностранных дел и премьер-министра. Премьер-министр должен быть в Грузии политиком с самой большой властью, а в сегодняшних условиях это не так. Это необычный случай, и надо изменить"- заявил Хербст.



По его мнению, отставка Квирикашвили похожа на реакцию на протест, который шел в Тбилиси в течение двух недель.



На отставку с должности Квирикашвили отозвался также старший исследователь Фонда Карнеги Пол Стронски, и заявил, что отставка премьера создаст партии проблему, поскольку неясно, какие результаты повлечет это в долгосрочной перспективе. По словам Стронски, уже давно существуют отличия между премьер-министром и Иванишвили.



"Протест минувшего месяца показывает Грузии, что существующий статус-кво не нравится большинству населения. Несмотря на то, что причинами протеста стали сравнительно узкие вопросы - вторжение в клубы, и убийство молодых людей, протест сыграл роль. Экономика Грузии стоит перед трудностями. Это не полностью вина Квирикашвили, но очевидно, Квирикашвили был раздражен критикой, и действиями Иванишвили за кулисами"- заявил Стронски.

















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