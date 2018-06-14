Саакашвили: Сейчас уже имеет смысл временная следственная комиссия

14.06.2018 18:54 По словам бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, на фоне последних событий в стране работа временной следственной комиссии уже имеет смысл. Саакашвили говорил об этом в эфире "Рустави 2". По его мнению, в рамках комиссии следует допросить уже бывших министров, и бывшего главного прокурора.



"Власть Иванишвили на грани развала, Иванишвили, как питон, меняет кожу, но кожа у него очень тонкая, уже очень легко достать его, и Иванишвили сейчас слаб, как никогда, и мы не должны быть очень слабыми. Должен сказать, что сейчас как никогда важно единство всех оппозиционных сил, вовлечение новых людей в политику. Сейчас, когда Иванишвили был вынужден отправить премьер-министра в отставку за историей Марнеули, поскольку практически все это произошло на фоне очень большой беды, большого унижения, что мы видели в видеокадрах, на фоне этого сейчас уже имеет смысл следственная комиссия.



Эта парламентская следственная комиссия должна вызвать бывшего премьера, надеюсь, бывших министров внутренних дел и юстиции, поскольку они являются непосредственными участниками преступления, бывшего прокурора, и достичь расследования зловещих дел этих людей, установления их связей с Иванишвили, так как причиной того, что произошло в том же Марнеули, напрямую является Иванишвили"- считает Саакашвили.



Напомним, инициатива создания временной парламентской следственной комиссии по делу убийства на улице Хорава принадлежала партии "Европейская Грузия". Члены "Единого национального движения" отказались от участия в работе комиссии, поэтому ни один из их членов не присутствует в комиссии. В комиссии большинство у "Европейской Грузии", один член "Альянса патриотов" Ада Маршания в знак протеста покинула комиссию.

















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