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Приоритеты нового премьер-министра
14.06.2018 19:20
Мамука Бахтадзе поблагодарил парламентское большинство за оказанное ему доверие и выдвижение его кандидатуры на пост премьер-министра Грузии.
По его словам, он представит парламенту свое видение, основанное на нескольких принципах:
"Я предстану в парламенте с моим видением, которое будет основано на следующих принципах:
Первый - доведение до конца исторического выбора грузинского народа, и полноценная интеграция Грузии в евроатлантическом пространстве. С данной точки зрения у "Грузинской мечты" большие успехи, и этим успехам необходимо углубление и укрепление.
Второй - мы осуществим инновационные и фундаментальные реформы по всем необходимым направлениям. В результате этих реформ мы сформируем новую экономическую модель, с новыми справедливыми правилами игры, которая коснется каждой грузинской семьи, каждого нашего гражданина. Мы сможем, и сократим отставание между высоким стандартом демократии и экономическим положением. Естественно, продолжим последующее развитие, и усиление демократических институтов.
Третий - концепция малого правительства, Грузии нужны маленькие, и в то же время гибкие и эффективные правительственные ведомства. Наряду с этим считаю целесообразным усилить институциональный и общественный контроль этих ведомств, в то же время по антикоррупционной линии.
Четвертый принцип, который, должен прямо сказать, является главным приоритетом моей жизни - образование, инновация, и молодежь. Именно мотивированная, образованная, полная предпринимательского энтузиазма, и что главное, уверенная в своих возможностях молодежь принесет результат, называемый включением Грузии в ряды развитых экономических стран.
Именно такая Грузия является единственным и безальтернативным предложением для наших абхазских и осетинских братьев, чтобы вернуться в единую семью"- заявил Мамука Бахтадзе.
Парламентское большинство представило министра финансов Мамуку Бахтадзе кандидатом в премьер-министры.
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