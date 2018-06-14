Даниельсон: Мы продолжаем активную поддержку Грузии

14.06.2018 20:08 Генеральный директор по вопросам соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Кристиан Даниельсон сделал комментарий относительно изменений в грузинском правительстве и заявил, что с бывшим премьер — министром его связывало очень хорошее сотрудничество и он надеется, что с новым премьером будет также.



По словам Даниельсона, в Батуми на международной конференции были рассмотрены реформы проведенные в Грузии и перспективы дальнейшего сотрудничества.



«Сегодня мы обсудили тот путь, по которому Грузия движется к ЕС, я думаю, что было интересное обсуждение. Было подчеркнуто сотрудничество между нами. Каких результатов удалось достичь в отношении реформ проводимых в Грузии, а также что мы можем сделать для вас в будущем, в том числе и в направлении вызовов существующих сегодня. Например, как сделать экономику более эффективной, государственное управление более мощным и судебные реформы. Мы продолжаем активно поддерживать Грузию финансово и технически. Все это поможет Грузии присоединиться к европейской экономике в контексте глубокого и всеобъемлющего соглашения об ассоциации и торговле », — сказал Кристиан Даниельсон.















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