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Количество кандидатов на должность главного прокурора Грузии увеличилось до семи


14.06.2018   21:23
Согласно последней информации, на пост главного прокурора Грузии выдвинуто семь кандидатур, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Это: Паата Шавадзе, которого представили Антикоррупционная палата Грузии, Национальный правовой центр и другие; Зураб Джорбенадзе – гражданское политическое объединение «Сакартвело»; Гия Бердзенидзе - «Союз бойцов-патриотов», Клуб генералов, «Международный фонд» помощи ветеранам и другие; Нана Ревазишвили – «Творческий союз грузинских писателей», «Гильдия юристов» и т.д.

А также: Григол Гагнидзе, который был представлен «Международной обсерваторией адвокатов и юристов»; Георгий Гогадзе, кандидатура которого также был названа «Международной обсерваторией адвокатов и юристов», и Иосеб Бачиашвили, который представлен на пост прокурора гражданской организацией «Единомышленник».

4 июня неправительственным организациям, академическим кругам и экспертам в области права было направлено обращение, на основании которого они могут назвать своих кандидатов на пост главного прокурора. Согласно закону Грузии «О прокуратуре», министр юстиции и председатель прокурорского совета 4 июня начал публичные консультации по поводу подбора кандидатуры на должность главного прокурора. Согласно закону, новый главный прокурор должен быть избран и назначен в течение месяца.






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