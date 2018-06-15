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Европарламент принял резолюцию о продлении санкций в отношении России
15.06.2018 10:19
Принятой накануне резолюцией Европарламент призвал Евросоюз продлить санкция в отношении России. Документ поддержали 485 парламентариев, против были 76, воздержались 66.
«Резолюция содержит призыв к странам ЕС сохранять твердость и единство для осуществления согласованных санкций в отношении России и продлить данные санкции», - отмечено в заявлении, распространенном пресс-службой Европарламента.
Европарламент призвал Москву освободить Олега Сенцова и 70 украинцев. Сенцов осужден на 20 лет по обвинению в организации теракта в Крыму.
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