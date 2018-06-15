Квирикашвили был лучше Гарибашвили, Бахтадзе хуже обоих - Акакий Цомая

15.06.2018 11:54 «Квирикашвили действительно был лучше Гарибашвили. Но, на мой взгляд, Бахтадзе хуже, чем Гарибашвили. Это шаг назад. Квирикашвили лучше смотрелся как лицо "Грузинской мечты". Этим решением правящая партия допустила ошибку, когда среди существующих кандидатур больше всех поверила в него» - так относится экономист Акакий Цомая к представлению Мамуки Бахтадзе на пост премьер-министра.



По его словам, это кадровое изменение не сможет оздоровить экономику, и преодолеть существующий кризис в обществе.



"Это не урегулирует существующую проблему, не разрядит кризис, который создался в стране. Мамука Бахтадзе не тот человек, который пользуется доверием общества. И не существует какого-либо ожидания в связи с тем, что самые тяжелые проблемы, которые создались, и касаются вопросов правосудия и верховенства закона, справедливости, эти проблемы будут урегулированы в будущем. Нет ожидания, что правящая партия способна на это. Кандидатура Мамуки Бахтадзе это подтверждает. У меня осталось впечатление, что Мамука Бахтадзе готовился к премьерству, и он озвучил существующие в обществе популярные темы против банков в пользу дешевых займов, озвучил определенные предложения в виде банковских регуляций, и вообще, думаю, что он заботился о повышении своего рейтинга"- говорит Цомая.



В то же время экономист комментирует деятельность Бахтадзе на должности министра финансов:



"Мероприятия, проведенные Бахтадзе с точки зрения банковской регуляции, затормозят развитие экономики, и обязательно отразятся на темпе экономического роста. Количество банковских кредитов резко сократится, и уже сократилось. Сокращение банковских кредитов вызовет сокращение товара и услуги, что со своей стороны приведет к еще большему сокращению спроса, и если предположительно так продлится, в банковском секторе уже не будет нужно много сотрудников, которые занимались операциями. А также предположительно возрастет безработица, спрос в данном направлении уменьшится, и это отразится на темпе экономического роста"- заявил Акакий Цомая.

















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