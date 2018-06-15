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Парламентское большинство сегодня представит президенту кандидатуру премьер-министра


15.06.2018   12:36
Парламентское большинство сегодня представит кандидатуру премьер-министра президенту, который со своей стороны, представит законодательному органу в течение семи дней после прекращения полномочий правительства.

После того, как кандидат от премьер-министры в течение семи дней выберет кандидатуры министров, вместе с составом правительства в парламент будет представлена и правительственная программа.

Что касается процедуры утверждения, кандидаты в министры и премьер-министр, согласно отраслям, представят правительственную программу парламентским комитетам и фракциям, после чего они предстанут на пленарном заседании для объявления доверия.

Правительственную программу на пленарном заседании представит премьер — министр, однако согласно вопросам в политических дебатах имеют право участововать и кандидаты в министры. Правительству для получения доверия парламента необходим голос 76-ти депутатов.

Георгий Квирикашвили покинул пост премьер-министра Грузии 13 июня. Вместе с тем, с отставкой премьера, прекращены полномочия всем министрам.

Парламентское большинство выдвинуло кандидатуру Мамуки Бахтадзе на пост премьер-министра Грузии.






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