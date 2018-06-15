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Чугошвили: Европарламент принял историческое решение
15.06.2018 12:41
Европарламент никогда не принимал единый документ конкретно касательно вопроса территориальной целостности Грузии, - так оценивает первый заместитель председателя парламента Грузии Тамар Чугошвили принятие Европарламентом резолюции «Оккупированные территории Грузии спустя 10 лет после российского вторжения».
По ее словам, решение Европарламента является историческим, а единодушная поддержка документа подтверждает, что европейские политики единодушно поддерживают территориальную целостность Грузии.
«Европарламент принял историческое решение - он впервые принял резолюцию, которая касается территориальной целостности Грузии, проблемы оккупации, темы беженцев, вопроса смерти Татунашвили и Отхозория и резолюции, утвержденной парламентом Грузии. Европейский парламент никогда не принимал единый документ, единое решение конкретно в связи с вопросом территориальной целостности Грузии. Исполняется десять лет после войны 2008 года и очень важно, чтобы европейские страны постоянно имели в повестке дня проблему территориальной целостности Грузии и этот вопрос не затерялся среди других проблем, не пропал с повестки дня. Резолюция помогает нам зафиксировать верные акценты в связи с Россией, грузино-российской проблемой… Поддержка была единодушной, это подтверждает, что, несмотря на партийную принадлежность, европейские политики единодушно поддерживают территориальную целостность Грузии и, в целом, Грузию», - заявил Тамар Чугошвили.
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