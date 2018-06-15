Иванишвили обвинил Квирикашвили и Кумсишвили в лоббировании личных интересов - Мирцхулава

15.06.2018 12:46 Основатель агентства GHN Гоча Мирцхулава опубликовал на своей странице Facebook пост, где обнародовал заявления, прозвучавшие на закрытом заседании "Грузинской мечты".



"Среди реплик привлекает внимание тема строительства пора Анаклиа, которая, исходя из этих диалогов и фраз, могла стать одним из главных причин противостояния"- пишет Гоча Мирцхулава.



"Коммерсант" перепроверил этот вопрос с несколькими депутатами "Грузинской мечты", где не отрицали тему и причину закрытой встречи, и противостояния Иванишвили-Квирикашвили.



Предлагаем пост без изменений. Следует отметить, что действительность этого диалога и фраз никто до сих пор не опроверг, и не подтвердил.



"Цитаты" (содержание) из закрытой встречи



Бидзина Иванишвили: Ответь мне, во что я вмешался в течение трех лет? Говорят, кулуарное управление, что я заставил тебя сделать? Сколько раз я позвонил тебе за это время? Только несколько раз, когда вы лезли из кожи, и сами не понимали, почему это делали. Видите же, во что вы превратили страну. Ответь мне, Георгий;



- У тебя нет самолюбия. Три месяца лжешь, сегодня подам в отставку, завтра подам в отставку;



- За этими акциями и беспорядками стояли ты и Мамука Хазарадзе;



- Вы уничтожили, и опустошили страну;



- Думаешь, не знаю, что ты целенаправленно занимался вредительством?



- Тебя не проекты волнуют, а только собственный карман. Покажи мне одного человека, для которого ты хотя бы что-то сделал;



- Теперь хочешь, уходи в отставку, хочешь, нет. Народ вынесет тебе приговор;



- Нет смысла говорить с ним;



(Очень легкие цитаты, которые вчера Иванишвили произнес в адрес Квирикашвили.)



Квирикашвили: - Не надо со мной так жестко, господин Бидзина.



- Я не уйду в отставку, мне надо проекты закончить.



- Я мог попросить, и вам бы позвонили из США, но я не сделал этого.



- Не уничтожайте меня, господин Бидзина.



Что сделали с Кумсишвили , не скажу"- пишет на своей странице Facebook Гоча Мирцхулава.

















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