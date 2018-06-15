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Сабанадзе: Формат нового диалога с ЕС является редким и исключительным


15.06.2018   13:45
Что означает новый высокий формат диалога с ЕС, на который переходит Грузия — первое заседание в новом формате состоится в ноябре 2018 года.

Впервые дату проведения встречи президент Еврокомиссии обозначил в ходе визита в Грузию в мае текущего года после переговоров с президентом Грузии.

Как заявила в интервью Первому каналу посол Грузии в ЕС Наталья Сабанадзе, новый формат является шагом к углублению отношений между Грузией и ЕС.

«Это следующий шаг к углублению отношений между ЕС и Грузией и сближению между нами. На мой взгляд, это очень важный шаг. Создается новый формат самого высокого уровня. Это формат более высокого уровня, чем Совет Ассоциации. Фактически это межправительственная встреча.

Раз в год под председательством президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера будет собираться Еврокомиссия и комиссары. С нашей стороны во встрече будут участвовать представители правительства, министры под руководством главы правительства Грузии.

Главная цель встречи — наметить очень конкретные планы для того, чтобы приблизить Грузию к стандартам ЕС. Фактически мы говорим о полной интеграции с ЕС в секторальном, отраслевом направлениях. Это потребует времени. Создание данного формата является очень важным, это подчеркивает, качественно высокий уровень отношений между Грузией и ЕС », — отметила Наталья Сабанадзе.






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