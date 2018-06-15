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Президенту представили кандидатуру Мамуки Бахтадзе на пост премьер-министра
15.06.2018 15:05
Правящее большинство уже представило президенту Грузии выбранную на пост премьер-министра кандидатуру Мамуки Бахтадзе. После этого, согласно Конституции, президент обязан в семидневный срок представить кандидатом в премьер-министры выбранного парламентским большинством кандидата, со своей стороны, кандидат в премьер-министры также в семидневный срок подбирает кандидатов в министры и представляет парламенту состав правительства для получения доверия.
Парламент в семидневный срок с момента представления состава правительства рассматривает и выносит на голосование вопрос о выражении доверия правительству. Вместе с составом правительства парламенту на утверждение представляется и правительственная программа.
В результате ухода с должности Георгия Квирикашвили, прекращены полномочия всего кабинета министров.
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