Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президенту представили кандидатуру Мамуки Бахтадзе на пост премьер-министра


15.06.2018   15:05
Правящее большинство уже представило президенту Грузии выбранную на пост премьер-министра кандидатуру Мамуки Бахтадзе. После этого, согласно Конституции, президент обязан в семидневный срок представить кандидатом в премьер-министры выбранного парламентским большинством кандидата, со своей стороны, кандидат в премьер-министры также в семидневный срок подбирает кандидатов в министры и представляет парламенту состав правительства для получения доверия.

Парламент в семидневный срок с момента представления состава правительства рассматривает и выносит на голосование вопрос о выражении доверия правительству. Вместе с составом правительства парламенту на утверждение представляется и правительственная программа.

В результате ухода с должности Георгия Квирикашвили, прекращены полномочия всего кабинета министров.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Кандидат в премьер-министры встретился с президентом АБР
Приоритеты кандидата в премьеры – образование и инновации
В первом квартале 2018 года продажи недвижимости составили 27 496 единиц
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
16 стран, проголосовавших против возвращения беженцев в Абхазию и Цхинвали
Вануату и Тувалу поддержали инициированную Грузией в ООН резолюции
Населению оккупированного Гальского района предлагают бесплатные курсы абхазского языка
Более 400 российских туристов купили путевки в Абхазию через поддельные сайты
Два жителя Абхазии осуждены за убийство российского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Правящее большинство уже представило президенту выбранную на пост премьера кандидатуру Мамуки Бахтадзе
Чугошвили: Европарламент принял историческое решение
В Кобулети убит начальник одного из полицейских управлений
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна