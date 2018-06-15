Путин познакомил Пашиняна с Ильхамом Алиевым

15.06.2018 15:12 По заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президент России Владимир Путин познакомил его с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



По словам премьера Армении, это произошло в ходе церемонии открытия чемпионата мира по футболу.

«После стартовой игры сборных России и Саудовской Аравии президент РФ Владимир Путин пригласил меня на небольшой прием, в ходе которого познакомил меня с Алиевым. Мы просто познакомились, никакого существенного разговора не было», - заявил Пашинян.



Премьер-министр Армении с 13 июня находится в Москве с двухдневным рабочим визитом.Он провел встречи с президентом и премьер-министром России.















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