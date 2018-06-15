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Отец убитого в Тбилиси подростка требует встречи с премьером в первый же день его назначения
15.06.2018 15:15
«Отставка правительства на сегодняшний день означает то, что власть пытается перекрыть мое дело и дело Мачаликашвили, я прямо говорю об этом», — заявил отец убитого несовершеннолетнего на улице Хорава Заза Саралидзе.
По его словам, он потребует встречи с премьером в первый же день его назначения.
«Как только премьер будет назначен, в тот же день я потребую встречи с ним, чтобы он взял на себя ответственность следить или не следить за делом», — заявил Саралидзе.
По его словам, он потребовал отставки бывшего премьера тогда, когда дело об убийстве на улице Хорава было возвращено в МВД для расследования.
«Когда я встретился с ним, я понял, что он ничего не знал об этом деле и он заверил меня, что проконтролирует ход расследования. Значит, его специально отправили в отставку, чтобы он не мог следить за ходом дела, чтобы расследование затянулось. Наверное, минимум две недели затянется, может месяц, назначение нового премьера, к которому у меня будет прямое требование, что он скажет исходя из моего дела, возьмет ли ответственность или — нет», — заявил Саралидзе.
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