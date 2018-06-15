Омбудсмен требует начать расследование в связи с делом вывода Вано Мерабишвили из тюрьмы

15.06.2018 15:36 Народный защитник Грузии Нино Ломджария требует от МВД, начать расследование в связи с делом несанкционированного вывода из тюрьмы бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили.



В передаче "Реакция" телекомпании "Пирвели" Нино Ломджария заявила, что государство должно провести расследование в связи с тем, кто и куда вывел Вано Мерабишвили из камеры.



"Я не раз говорила, что следует провести не только ревизию уже проведенного расследования, но и параллельно сделать акцент на то, кто какую роль исполнял в этих процессах, кто вмешался, и почему вмешался?! Могу сказать одно, что шаг должны сделать следствие и власть, поскольку это связано также с другими системными проблемами, которые ведут к неформальному управлению в правоохранительных системах. Например, известно, что арестован Мирза Субелиани. Он признает вину, но это ничего не меняет, и в конечном итоге его вину должен доказать суд, но мы не раз слышали, что он был высокопоставленным чиновником в Министерстве исполнения наказания, и его влияния связаны с тем же выводом из тюрьмы Вано Мерабишвили, что фактически подтверждает Страсбургский суд.



Я изучила все дела, где Страсбургский суд установил нарушение статьи 18, и по всем таким делам Страсбург говорит Грузии, что надо расследовать, установить, и привлечь к ответственности всех лиц, кто в этом участвовал. Страна здесь так легко не выберется, если следовать прецедентам, Страсбург, наверное, скоро скажет, что это дело должно быть расследовано. Этот след ведет нас к Отару Парцхаладзе, про неформальные влияния которого на прокуратуру все мы информированы. Вспомним факт нападения на бывшего генерального аудитора, где он фигурирует, и это дело не расследовано. В инциденте улицы Хорава тоже он проявился. Государство все равно должно расследовать, и установить, кто вывел, и куда вывел Вано Мерабишвили. Обращаюсь к Министерству внутренних дел, начать расследование, и расследовать дело. Это будет один из шагов, которым они дадут ответ на эти кривотолки, подтвердят, или опровергнут их. Но факт, что мнение муссирует, и имя и фамилия этого человека фигурирует во многих делах, как человека с неформальным влиянием"- заявила Нино Ломджария.



По словам народного защитника, у нее есть вопросы в связи с делом улицы Хорава.



"Возможно, у меня есть больше информации, но нам ведь известно хотя бы то, что надо расследовать дело в связи с выводом Мерабишвили из тюрьмы, и государство не минует этого"- отметила Нино Ломджария.

















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