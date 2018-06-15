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США призывают Россию прекратить убийство мирных жителей в Сирии


15.06.2018   16:36
США обвинили Россию в гибели в результате авиаудара 44 сирийцев, в том числе шестерых детей в деревне Зардан. Об этом говорится в сообщении в Twitter пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Науэрт.

В нем отмечается, что США стоят «вместе с сирийским народом, жертвами правительства и его сторонников» и призывают Россию прекратить бессмысленное убийство мирных жителей в Сирии.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН выразил глубокое беспокойство авиаударами, которые нанесены по деревне Зардана на севере провинции Идлиб в ночь с 7 на 8 июня и привели к гибели десятков людей, включая детей.

Правозащитники также обвиняют в этом авиаударе Россию. Расследовательская группа Conflict Intelligence team (CIT) сообщила, что во время удара по сирийскому селению Зардан, жертвами которого стали более 40 мирных жителей, в небе вблизи села находилась российская авиация.






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