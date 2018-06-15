Дзидзигури: Неучастие Грузии в открытии проекта TANAP на высшем уровне связано с политической

15.06.2018 16:51 «Неучастие Грузии в церемонии открытия проекта TANAP на высшем уровне было связано с политической ситуацией внутри страны».



Как сообщает местное бюро АПА, об этом сказал вице-спикер парламента Грузии, глава азербайджано-грузинской межпарламентской группы дружбы Звиад Дзидзигури.



Он отметил, что неучастие президента или премьер-министра Грузии не подействует на отношения с Азербайджаном и Турцией.















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