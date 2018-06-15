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Дзидзигури: Неучастие Грузии в открытии проекта TANAP на высшем уровне связано с политической
15.06.2018 16:51
«Неучастие Грузии в церемонии открытия проекта TANAP на высшем уровне было связано с политической ситуацией внутри страны».
Как сообщает местное бюро АПА, об этом сказал вице-спикер парламента Грузии, глава азербайджано-грузинской межпарламентской группы дружбы Звиад Дзидзигури.
Он отметил, что неучастие президента или премьер-министра Грузии не подействует на отношения с Азербайджаном и Турцией.
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