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Прежде всего, должны уйти все силовики, и министр юстиции - оппозиция не поддержит новое правительство


15.06.2018   17:15
Парламентская оппозиция не поддержит новое правительство под руководством Мамуки Бахтадзе.

В "Национальном движении" заявили, что правительство ушло в отставку из-за существующего в обществе протеста, но смена только премьера ничего не меняет.

По заявлению Романа Гоциридзе, необходимо чтобы в отставку ушли все министры, которые хоть как-то связаны с делом убийства подростков. По его же заявлению, обязательно надо сменить министра юстиции.

"Правительство состоит из двух частей. Одна, которая портит дело - напрямую вредители, и вторая, которая не делает дело- то есть бездельники. Прежде всего, должны уйти люди, которые причинили стране вред. Совершили много зла, создали несправедливую, насильственную систему, и довели страну до такой тяжелейшей бедности, что подтверждают международные опросы.

Это было правительство, которое ушло в отставку на волне несправедливости. Прежде всего, должны уйти все силовики, и должна уйти министр юстиции. А также все лица, прямо или косвенно связанные с этим делом, начиная от Созара Субари, заканчивая министром внутренних дел.

Отставка правительства является серьезным политическим актом. Если отставка правительства доводится до ухода Квирикашвили и Джанелидзе, тогда это абсурд, личностными качествами Квирикашвили и Джанелидзе на порядок лучше тех вредителей, которых собирается оставить Иванишвили"- говорит Роман Гоциридзе.

Один из лидеров "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе видит выход в полной смене правительства. По его словам, власть следует сменить путем выборов, и только изменение имен и фамилий министров не решит проблемы.

"Проблема в том, что в этом процессе нет никакой политической логики, и подотчетности по отношению общества. Все решается за закрытыми дверями. Сам факт, что кандидатом в премьеры избрали человека, который даже в этой команде менее всех опытен, и которого не знает подавляющая часть населения Грузии, подтверждает то, что "Грузинская мечта" не понимает проблемы, стоящие перед страной, и существующую в народе нужду.

Единственным выходом является полная смена этой команды мирным путем, а не перемещение отдельных имен и фамилий на отдельные позиции"- заявил Давид Бакрадзе.







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