Мамука Бахтадзе поздравил с праздником Рамазан мусульман Грузии

15.06.2018 17:27 Кандидат в премьер — министры Грузии Мамука Бахтадзе поздравил мусульман Грузии с окончанием месяца Рамазан.



«Поздравляю наших сограждан мусульман с окончанием Рамазана. Хочу пожелать вам мира, благополучия и духовной силы. Вы являетесь неотъемлемой и важной частью нашей страны, с которыми вместе строим сильное государство основанное на демократических ценностях», — отмечается в поздравлении Мамуки Бахтадзе.















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