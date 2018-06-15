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Мамука Бахтадзе поздравил с праздником Рамазан мусульман Грузии
15.06.2018 17:27
Кандидат в премьер — министры Грузии Мамука Бахтадзе поздравил мусульман Грузии с окончанием месяца Рамазан.
«Поздравляю наших сограждан мусульман с окончанием Рамазана. Хочу пожелать вам мира, благополучия и духовной силы. Вы являетесь неотъемлемой и важной частью нашей страны, с которыми вместе строим сильное государство основанное на демократических ценностях», — отмечается в поздравлении Мамуки Бахтадзе.
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