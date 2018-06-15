Мдинарадзе: Т.н список Татунашвили - Отхозория готов, который представит парламенту новый состав правительства

15.06.2018 17:28 Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что т.н список Татунашвили — Отхозория готов, который представит парламенту новый состав правительства.



Как заявил журналистам Мдинарадзе, то, что список не был представлен парламенту носит чисто технический и формальный характер.



«Правительство должно утвердить список. Из — за произошедших событий это было невозможно, созвать заседание правительства и утвердить документ. Когда кабинет министров соберется, на первом же заседании список будет утвержден и переслан парламенту. Правительство могло представить список ранее, но как поясняет администрация правительства, заседание было назначено в последние дни, но из — за того, что события стали развиваться по другому, стало необходимым подождать утверждения нового правительства. Претензия адекватная и релевантная в связи с тем, что список не был передан, но ясно и то, что было невозможно представить список сегодня, так как правительство пока не утверждено», — заявил Мдинарадзе.



Лидер «Европейской Грузии» Серги Капанадзе сегодня заявил, что т.н список «Отхозория — Татунашвили» до сих пор не переслан парламенту на утверждение.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

