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Мдинарадзе: Т.н список Татунашвили - Отхозория готов, который представит парламенту новый состав правительства
15.06.2018 17:28
Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что т.н список Татунашвили — Отхозория готов, который представит парламенту новый состав правительства.
Как заявил журналистам Мдинарадзе, то, что список не был представлен парламенту носит чисто технический и формальный характер.
«Правительство должно утвердить список. Из — за произошедших событий это было невозможно, созвать заседание правительства и утвердить документ. Когда кабинет министров соберется, на первом же заседании список будет утвержден и переслан парламенту. Правительство могло представить список ранее, но как поясняет администрация правительства, заседание было назначено в последние дни, но из — за того, что события стали развиваться по другому, стало необходимым подождать утверждения нового правительства. Претензия адекватная и релевантная в связи с тем, что список не был передан, но ясно и то, что было невозможно представить список сегодня, так как правительство пока не утверждено», — заявил Мдинарадзе.
Лидер «Европейской Грузии» Серги Капанадзе сегодня заявил, что т.н список «Отхозория — Татунашвили» до сих пор не переслан парламенту на утверждение.
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