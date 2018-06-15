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Бакрадзе: Единственным выходом является смена мирным путем этой команды


15.06.2018   17:38
Единственным выходом является смена мирным путем этой команды, а не перестановка на должностях отдельных имен и фамилий, - об этом заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, прокомментировавший правительственные изменения.

«Проблема именно в том, что в этом процессе нет политической логики и обязательств по отношению к обществу. Все решается в комнате, за закрытыми дверями. Сам тот факт, что кандидатом в премьеры выбрали кадр, который менее опытен и в этой команде, которого не знает большая часть населения Грузии и у которого нет опыта работы, подтверждает, что «Грузинская мечта» не понимает проблем, стоящих перед страной. Единственным выходом является смена мирным путем этой команды, а не перестановка на должностях отдельных имен и фамилий», - заявил Давид Бакрадзе.

Кандидатом на пост премьер представлен Мамука Бахтадзе. Решение об этом было принято вчера.






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