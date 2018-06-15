В Озургетском сакребуло избили оппозиционного депутата из-за постов в фейсбуке

15.06.2018 20:14 В здании сакребуло Озургети члены фракции «Грузинская мечта» избили депутата горсовета от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Бесо Катамадзе. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».



По предварительной информации, поводом для конфликта послужили фейсбук-посты Катамадзе. В социальных сетях оппозиционный депутат критиковал правящую партию.

Сам Катамадзе утверждает, что члены фракции «Грузинская мечта» вызвали его на встречу в зал заседаний сакребуло. Там они потребовали от представителя ЕНД объяснений в связи с его заявлениями. После на Катамадзе напали со спины, ударив его тяжелым предметом по голове.



По словам оппозиционного депутата, в его избиении принимали участие пятеро человек, в том числе председатель фракции «Грузинская мечта» в сакребуло.



«Они назначили встречу со мной, сказали, что у них есть какое-то дело. Там был председатель и другие члены фракции «Грузинская мечта». Я потерял сознание и не могу вспомнить всех. Причиной стала моя фейсбук-активность», — заявил Катамадзе журналистам.



Катамадзе доставили в озургетский медицинский центр «Медалфа». На голове у него было несколько ран и пострадавшему пришлось наложить швы.

«В области головы у него было три небольших ранения. Длинна каждого примерно один-полтора сантиметра. Одна из ран кровоточила, поэтому мы наложили один шов. Состояние пациента удовлетворительное, он контактный», — сказал директор клиники «Медалфа» Давид Мдинарадзе.



Председатель фракции «Грузинская мечта» в сакребуло Озургети отказывается говорить об инциденте, как и другие члены фракции. Вместе с тем, они категорически опровергают информацию об избиении Катамадзе.



В МВД Грузии в связи с произошедшим уже начали следствие по первой части 126-й статьи УК – «побои или иное насилие, причинившие физические или психические страдания потерпевшему».















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