|
|
В США арестовали бывшего руководителя штаба Трампа
15.06.2018 21:58
Суд в Вашингтоне арестовал экс-руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, являющегося фигурантом дела о вмешательстве России в выборы в США, передают AP, Reuters и Bloomberg.
Судья Эми Берман решила, что Манафорт пытался связаться со свидетелями по делу. Она отозвала залог в $10 млн и поместила Манафорта под арест. Адвокат арестованного просил суд оставить политика на свободе, разъяснив ему, c кем он может общаться, а с кем ему не разрешено контактировать.
Ранее стало известно, что Манафорту и его помощнику Константину Килимнику предъявили новые обвинения по делу о «российском вмешательстве». Их подозревают в сговоре с целью давления на свидетелей. Имена свидетелей суд не разглашает, а эпизоды дела относятся к февралю и апрелю 2018 г. Как ранее сообщало AP, Манафорт и Килимник пытались заставить свидетелей давать показания об их работе в Украине. По информации прокуратуры США, Килимник живет в Москве. Его подозревают в связях с российскими спецслужбами.
В свою очередь Манафорт не признает себя виновным по делу.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна