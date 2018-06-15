В США арестовали бывшего руководителя штаба Трампа

15.06.2018 21:58 Суд в Вашингтоне арестовал экс-руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, являющегося фигурантом дела о вмешательстве России в выборы в США, передают AP, Reuters и Bloomberg.



Судья Эми Берман решила, что Манафорт пытался связаться со свидетелями по делу. Она отозвала залог в $10 млн и поместила Манафорта под арест. Адвокат арестованного просил суд оставить политика на свободе, разъяснив ему, c кем он может общаться, а с кем ему не разрешено контактировать.



Ранее стало известно, что Манафорту и его помощнику Константину Килимнику предъявили новые обвинения по делу о «российском вмешательстве». Их подозревают в сговоре с целью давления на свидетелей. Имена свидетелей суд не разглашает, а эпизоды дела относятся к февралю и апрелю 2018 г. Как ранее сообщало AP, Манафорт и Килимник пытались заставить свидетелей давать показания об их работе в Украине. По информации прокуратуры США, Килимник живет в Москве. Его подозревают в связях с российскими спецслужбами.



В свою очередь Манафорт не признает себя виновным по делу.















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