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МВД начало расследование факта избиения в Озургети депутата муниципального собрания от ЕНД


15.06.2018   22:14
В Озургети физически расправились с депутатом муниципального собрания (сакребуло) от «Единого национального движения» Бесо Катамадзе, - об этом сообщает член озургетского сакребуло от «Национального движения» Давид Мжаванадзе.

По его информации, Бесо Катамадзе нанесли ранения в область головы в кабинете «Грузинской мечты». Мжаванадзе говорит, что на представителя оппозиции Бесо Катамадзе напали из-за поста в соцсети. Давид Мжаванадзе призывает следственные органы отреагировать на факт.

«Депутатам «Грузинской мечты» не понравился пост Бесо Катамадзе в «Фейсбуке», из-за этого с ним физически расправились. Бесо Катамадзе написал пост о текущих событиях в стране. Бесо попросили зайти в комнату фракции «Грузинской мечты» депутаты большинства, подкрались сзади и нанесли ранения в область головы. На Бесо Катамадзе напали председатель фракции «Грузинской мечты» Гела Арошидзе, и депутат Гено Чавлеишвили. В целом на Бесо Катамадзе напали 6 лиц и нанесли ранения в область головы. Он доставлен в клинику и проходит лечение. Призываю следственные органы изучить факт», заявил Давид Мжаванадзе.

Министерство ВД начало расследование по первой части статьи 126 УК Грузии (побои).






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