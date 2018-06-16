|
|
Патриархию Грузии сегодня посетят высокопоставленные архиереи Вселенского патриархата
16.06.2018 10:18
Патриархию Грузии сегодня посетят представители Вселенского патриарха. Как сообщает секретарь патриарха, протоиерей Микаэл Ботковели, в составе делегации - два высокопоставленных митрополита Вселенского патриархата. Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II сегодня примет их в патриархии.
«Архиереи Вселенского патриархата ознакомят Святейшего с позицией Вселенского патриарха, связанной с текущими церковными проблемами в Украине», - сообщил отец Микаэл.
По словам протоиерея, архиереи Вселенского патриархата 17 июня также примут участие в воскресном богослужении Святейшего. Они покинут Грузию 18 июня.
Напомним, что в связи с последними событиями вокруг украинской Церкви 4 июня патриархию Грузии с однодневным визитом посетил председатель отдела внешних церковных связей русской Церкви, митрополит Иларион (Алфеев) c двумя сопровождающими лицами. Как пояснили в патриархии, целью визита было ознакомление с позицией российской Церкви относительно последних событий вокруг украинской Церкви.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна