По факту избиения депутата «Национального движения» предъявлено обвинение депутату «Грузинской мечты»

16.06.2018 11:45 По факту избиения депутата «Национального движения» озургетского муниципального собрания (сакребуло) Бесо Катамадзе предъявлено обвинение депутату «Грузинской мечты» Тариэлу Арошидзе.



По данным пресс-службы Министерства ВД, 15 июня текущего года в департаменте полиции Гурии начато следствие по факту избиения депутата «Национального движения» муниципального собрания Озургети Бесо Катамадзе по 1-й части статьи 126 УК Грузии, подразумевающей побои или иное насилие.



Следствием установлено, что в здании озургетского сакребуло депутату Бесо Катамадзе было нанесено словесное и физическое оскорбление, в результате чего он получил ранение в области головы. Как пояснили врачи, состояние здоровья пострадавшего депутата удовлетворительное. Он проходит лечение в больнице.

«В рамках следствия были опрошены участники инцидента и очевидцы. В результате проведенных оперативно-следственных действий обвинение предъявлено лицу, участвовавшему в инциденте – депутату «Грузинской мечты» озургетского муниципального собрания Тариэлу Арошидзе. По делу продолжаются интенсивные следственные действия», - сообщают в министерстве ВД.















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