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Кобахидзе: Изменения в составе правительства будут обязательно


16.06.2018   17:41
Изменения в составе правительства будут обязательно, это позиция Мамуки Бахтадзе, однако в каком масштабе они будут, мы увидим, когда сам кандидат в премьер-министры назовет состав правительства, - об этом заявил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, процессы формирования правительства завершатся, предположительно, на следующей неделе.

«Что касается правительства, это прерогатива кандидата в премьер-министры. Мамука Бахтадзе отберет кандидатов в министры. Разумеется, у нас будут консультации с ним. Предположительно, сегодня, завтра в связи с этим будут довольно интенсивные консультации и после этого сам кандидат в премьер-министры, разумеется, назовет состав правительства, который будет представлен в парламенте Грузии. Уже на следующей неделе, предположительно, завершится процесс формирования правительства», - заявил Кобахидзе.

Что касается требования третьего сектора о том, чтобы должность покинула министр юстиции Тея Цулукиани и того, будет ли она в новом составе правительства, по словам Кобахидзе, «следует подождать позицию Мамуки Бахтадзе».

«После этого с нашей стороны будет правильным делать комментарии касательно конкретных кандидатов», - отметил Ираклий Кобахидзе.






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