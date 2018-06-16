Кобахидзе: Новый состав правительства будет сформирован в течение следующей недели

16.06.2018 20:49 На заседании бюро в понедельник мы уже утвердим график обсуждения правительства, - об этом сообщил журналистам председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, отбор состава правительства это прерогатива кандидата в премьер-министры и в связи с этим пройдут интенсивные консультации. По заявлению председателя парламента, процесс формирования правительства, предположительно, завершится на следующей неделе.



«Мамука Бахтадзе выберет кандидатов в министры. Разумеется, у нас будут консультации с ним. Предположительно, сегодня- завтра в связи с этим будут довольно интенсивные консультации и после этого сам кандидат в премьер-министры, разумеется, назовет состав правительства, который будет представлен в парламенте Грузии. Уже на следующей неделе, предположительно, завершится процесс формирования правительства. У кандидата в премьеры есть семидневный срок, чтобы назвать правительство, однако, мы предполагаем, что он будет назван раньше и, соответственно, в течение следующей недели мы сформируем состав правительства», - заявил Кобахидзе.



По его словам, в правительстве произойдут изменения, однако их масштаб будет виден после того, как кандидат в премьер-министры назовет состав правительства.















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