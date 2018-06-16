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Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе не будет представлен в новом Кабмине - Цкитишвили


16.06.2018   21:21
Мы знаем, что несколько министров не будут оставаться на должностях, в том числе и и.о. министра иностранных дел Михаил Джанелидзе, — об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по внешним отношениям Дмитрий Цкитишвили.

По его оценке, в правящей команде есть много ресурсов и альтернативы для комплектации нового состава правительства.

«Это – прерогатива кандидата в премьер-министры, однако думаю, что нужно было обновить экономическую команду», — заявил Цкитишвили.

Вместе с тем, по словам депутата, необходимо концентрироваться на социальной политике, чтобы от политики помощи страна перешла на политику создания рабочих мест, и все семьи почувствовали экономический успех.

Дмитрий Цкитишвили выражает доверие кандидату в премьеры Мамуке Бахтадзе и говорит, что поддержит новый состав кабинета министров, который он представит.






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