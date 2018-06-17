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Глава МВД Германии не желает больше работать с Меркель


17.06.2018   14:41
Глава МВД Германии и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер скептически оценил перспективы своей дальнейшей работы в правительстве канцлера Ангелы Меркель, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

"Я больше не могу работать с этой женщиной", - сказал, согласно информации издания, Зеехофер в четверг на совещании членов кабмина от ХСС с главой земельной группы ХСС в Бундестаге Александером Добриндтом.

Зеехофер повторил эти слова как минимум два раза, пишет газета.

Между ХСС и ее старшим партнером, Христианско-демократическим союзом (ХДС) Ангелы Меркель, разгорелся конфликт по вопросу противодействия нелегальной миграции. Канцлер и христианские демократы добиваются принятия общеевропейского решения этой проблемы. Но баварский ХСС и глава МВД настаивают, чтобы мигрантов без документов или уже получивших отказ на предоставление убежища в ФРГ разворачивали на германской границе. Разногласия между "сестринскими" партиями грозят привести к правительственному кризису.






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