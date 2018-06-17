Чугошвили не намерена перебираться из парламента в правительство

17.06.2018 14:53 Скажу вам точно, что я остаюсь в парламенте, - так ответила вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили на распространенную информацию о том, что она может занять должность главы Минюста.



В беседе с «IPN» Чугошвили откликнулась на правительственные изменения и отметила, что пока что ей будет сложно сказать что-либо конкретно.



«По поводу себя скажу вам, что это не соответствует правде, и я остаюсь в парламенте. Что касается состава кабинета министров, недавно был назван кандидат в премьеры и ему нужно определенное время для того, чтобы назвать членов своего кабинета. Я думаю, что в ближайшие дни это уже произойдет. Пока что мне трудно вам сказать о том, какой министр будет заменен и кем заменен», - заявила Чугошвили.



На вопрос о том, какова ее позиция, должна ли остаться на посту министра юстиции Тея Цулукиани, Чугошвили заявила, что «это должен решать кандидат в премьеры».















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