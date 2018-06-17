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Эксперты ЕС представляют рекомендации по модернизации исследовательской и инновационной системы Грузии


17.06.2018   14:58
14 июня группа независимых экспертов высокого уровня, поддержанная Европейской Комиссией через Фонд поддержки политики "Горизонт-2020", представила основные рекомендации, направленные на повышение эффективности исследовательской и инновационной системы в Грузии.

Эти рекомендации обсуждались с ключевыми представителями грузинских научно-исследовательских и инновационных институтов, промышленности и более широкого сообщества заинтересованных сторон во время публичного мероприятия, организованного Тбилисским государственным университетом. Еврокомиссию представляла Мария Кристина Руссо, Директор по международному сотрудничеству Генерального директората по исследованиям и инновациям.

Фонд поддержки политики "Горизонт-2020" предоставляет стратегические рекомендации странам, которые стремятся реформировать свои национальные исследовательские и инновационные системы. По просьбе грузинского правительства независимая группа экспертов высокого уровня из Польши, Германии, Великобритании и Австрии выработала рекомендации по трем основным направлениям: выявление перспективных областей исследований, финансирование исследовательских организаций на основе результатов и сокращение разрыва между исследованиями и промышленностью / бизнесом, а также укрепление связей между наукой и сферами бизнеса в стране.

Фонд поддержки политики "Горизонт-2020" предоставляет экспертную и оперативную поддержку в разработке, внедрении и оценке структурных реформ национальных исследовательских и инновационных систем посредством широкого спектра услуг: экспертных обзоров стран, поддержки конкретных политических реформ и совместного обучения на основе проектов для совершенствования политики. Он финансируется через Горизонт-2020, исследовательскую и инновационную программу ЕС. Грузия, как страна, связанная с "Горизонтом- 2020" с 2016 года, имеет право пользоваться услугами Фонда поддержки политики "Горизонт-2020".






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