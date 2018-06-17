ЕС поддерживает обсуждение вопросов реализации всеобъемлющей зоны свободной торговли в Грузии

17.06.2018 15:00 12 июня в столице Грузии Тбилиси пройдет первое заседание Центрального консультативного совета по Глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA). Целью заседания видится возможность услышать от представителей малых и средних предприятий (МСП) из регионов и местных экспертов об их личном опыте в вопросах, связанных с DCFTA, в повседневной работе.



Мероприятие организовывает финансируемый ЕС проект "Грузия на европейском пути: создание эффективной модели для DCFTA и реализации Стратегии МСП". На встрече будут присутствовать представители 10 Местных консультативных советов (МКС), основанных во всех девяти регионах Грузии и Автономной республике Аджария в апреле и мае 2018 года, а также представители государственных учреждений и органов, отвечающих за принятие соответствующих решений и реализацию DCFTA.



Центральный консультативный совет DCFTA был основан проектом с целью содействия обмену опытом, вопросами и рекомендациями относительно реализации правил и законодательства в отношении DCFTA в Грузии.



Проект призван создать необходимые условия для проведения каждые четыре месяца регулярных заседаний МКС в регионах Грузии, а затем и для проведения последующих заседаний Центрального консультативного совета на национальном уровне в Тбилиси. Это должно помочь с процессом принятия решений на всех уровнях в вопросах рекомендаций, разъяснений и предложений, полученных от регионов в отношении реализации DCFTA.



Проект "Грузия на европейском пути" финансируется ЕС как часть инициативы EU4Business. Он призван расширить потенциал грузинских организаций гражданского общества (ОГО) и организаций по поддержке бизнеса (ОПБ) в поддержке реализации DCFTA с ЕС, а также Стратегии МСП для Грузии. Достигнуть поставленных целей планируется путем наращивания потенциала, повышения осведомленности населения и создания консультативных советов, которые позволили бы собрать вокруг данной проблематики представителей местного и центрального правительства, МСП, ОГО, ОПБ и международных экспертов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

