Новый премьер выступает за объединение ряда ведомств

17.06.2018 18:05 Кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе планирует объединить несколько ведомств. Как заявил Бахтадзе, отвечая на вопрос о правительственных изменениях, в связи с этим ведутся консультации.



«Наша концепция – это небольшое правительство, которое предполагает очень значительные изменения. Это то, что я могу подтвердить вам на этом этапе. Проходят консультации, однако исходная точка такова, что нам нужно правительство небольшого размера, однако в то же время оперативное и гибкое правительство. Нам нужно правительство малого размера, которое, разумеется, предполагает объединение определенных ведомств», - заявил Бахтадзе.















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