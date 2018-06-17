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Новый премьер выступает за объединение ряда ведомств
17.06.2018 18:05
Кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе планирует объединить несколько ведомств. Как заявил Бахтадзе, отвечая на вопрос о правительственных изменениях, в связи с этим ведутся консультации.
«Наша концепция – это небольшое правительство, которое предполагает очень значительные изменения. Это то, что я могу подтвердить вам на этом этапе. Проходят консультации, однако исходная точка такова, что нам нужно правительство небольшого размера, однако в то же время оперативное и гибкое правительство. Нам нужно правительство малого размера, которое, разумеется, предполагает объединение определенных ведомств», - заявил Бахтадзе.
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