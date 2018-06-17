Каладзе: «Грузинская мечта» обсуждает сокращении министерств

17.06.2018 18:12 Команда «Грузинской мечты» обсуждает сокращение министерств, - об этом завил журналистам мэр Тбилиси, генеральный секретарь партии Каха Каладзе.



Каха Каладзе также отметил, что информация о новых членах кабмина станет известна завтра, или послезавтра.



«Обсуждение об укомплектовании кабинета министров в команде начато. Очень скоро, завтра, послезавтра общественности станет известно, кого представит кандидат в премьер-министры. Что касается сокращения министерств, в команде и об этом идет обсуждение. Общественности будет известности и это»», - заявил Каладзе.















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