Озургетского депутата от ГМ освободили под залог в 5000 лари

17.06.2018 22:13 Районный суд Озургети избрал в качестве меры пресечения в отношении члена фракции «Грузинская мечта» в Озургетского сакребуло Тариэла Арошидзе залог в размере 5 000 лари.



«Это несправедливое решение. Это не тяжкое преступление, и я считаю несправедливым избрание залога в размере 5 000 лари. Мой подзащитный был взволнован и бросил в Катамадзе подставку для настольного флага. Он частично признает вину», — отметил адвокат Мераб Путкарая.



По словам же прокурора Шота Чхаидзе, не исключено, что будет определена виновность и других лиц.



Инцидент в сакребуло Озургети произошел 15 июня.



Партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» расценила вчерашний инцидент в сакребуло Озургети как составную часть «провокационных и деструктивных действий» «Национального движения».















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