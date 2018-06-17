Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Озургетского депутата от ГМ освободили под залог в 5000 лари


17.06.2018   22:13
Районный суд Озургети избрал в качестве меры пресечения в отношении члена фракции «Грузинская мечта» в Озургетского сакребуло Тариэла Арошидзе залог в размере 5 000 лари.

«Это несправедливое решение. Это не тяжкое преступление, и я считаю несправедливым избрание залога в размере 5 000 лари. Мой подзащитный был взволнован и бросил в Катамадзе подставку для настольного флага. Он частично признает вину», — отметил адвокат Мераб Путкарая.

По словам же прокурора Шота Чхаидзе, не исключено, что будет определена виновность и других лиц.

Инцидент в сакребуло Озургети произошел 15 июня.

Партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» расценила вчерашний инцидент в сакребуло Озургети как составную часть «провокационных и деструктивных действий» «Национального движения».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Украина начинает изучать опыт Национального банка Грузии
В 2017 году в Грузии функционировало 73 единицы холодильных хозяйств
ТВС-банк: Избыточная задолженность населения в основном связана с МФО
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
У российского туриста в Абхазии украли автомобиль
Хаджимба спасся бегством от грузинских насмешек
16 стран, проголосовавших против возвращения беженцев в Абхазию и Цхинвали
Вануату и Тувалу поддержали инициированную Грузией в ООН резолюции
Населению оккупированного Гальского района предлагают бесплатные курсы абхазского языка
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении уволили главу Следственного комитета
В Армению прибудет делегация из девяти членов Европейского парламента
Россия запретила ввоз из Армении животных, птиц и рыб
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна