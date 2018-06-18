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ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма


18.06.2018   13:07
Совет Европейского Союза на год продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма.

"18 июня 2018 года Совет продлил ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года", - говорится в сообщении Совета ЕС, обнародованном на сайте институции в понедельник.

Санкции, в частности, включают запреты на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, что означает запрет для европейцев или европейских компаний на покупку недвижимости на полуострове, финансирование крымских компаний, а также запрет на оказание услуг по поставке товаров.

"Эти меры применяются к гражданам ЕС и компаниям, учрежденным в ЕС. Их действие ограничено территорией Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.

Кроме этого, данные меры предусматривают запреты на услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе; экспорт ряда товаров и технологий на полуостров для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов.

"Не следует предоставлять также техническую помощь, посреднические, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах", - добавили в Совете ЕС.






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