Кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе встретился со стартаперами

18.06.2018 13:21 Представленный правящей Грузинской мечтой на пост премьер-министра Мамука Бахтадзе свою первую встречу в новом статусе провел со стартаперами Агентства инноваций и технологий в Тбилисском технопарке.



В ходе встречи, которая длилась около двух часов, на которой Бахтадзе провел презентацию и ответил на вопросы аудитории, он представил свое видение развития страны и подчеркнул поддержку со стороны правительства в отношении высокотехнологичной экономики, предпринимательства и конкуренции.



Он подчеркнул, что намерен поддерживать финансово-технологические стартапы и содействовать конкурентной преимущественности страны в секторе финансовых услуг. Бахтадзе пообещал ликвидировать несправедливую конкуренцию со стороны правительственных ИТ-департаментов в отношении стартапов частного ИТ-сектора. В то же время он пообещал финансовым образом поддержать грузинские технологические стартапы и также говорил о необходимости привлечения талантливых людей из соседних стран (в том числе, из Армении, Беларуси, Казахстана и Украины).



В ответ на вопрос из аудитории Бахтадзе заявил, что правительство подготовит предложения по привлечению «бизнес-ангелов» из-за рубежа, а также по поощрению высокотехнологичных компаний путем смягчения для них налога на прибыль или его полной отмены, чтобы они открыли в Грузии свои представительства.



Кроме того, по его словам, будут подготовлены конкретные инициативы для поддержки «зеленой экономики» и главным направлением инвестиций нового правительства назвал сферу образования.



В ходе встречи Бахтадзе не затрагивал вопросы нищеты, социальной поддержки и безопасности.



Мамука Бахтадзе, который с ноября 2017 года занимал должность министра финансов, на должность главы правительства страны был выдвинут после того, как премьер-министр Георгий Квирикашвили ушел в отставку и причиной этого назвал различия в мнениях с с правящей партией.



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