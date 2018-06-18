В Минюсте незамедлительно следует провести важные реформы - Омбудсмен

18.06.2018 13:43 Кто бы ни был министром юстиции, он должен обещать обществу, что немедленно осуществит важные реформы, которые показал кризис – заявила народный защитник Нино Ломджария.



Омбудсмен отозвалась на информацию о том, что действующий министр юстиции Тея Цулукиани сохранит портфель в новом составе правительства.



"Народный защитник никак не будет комментировать изменения, или кандидатов, но кто бы ни был министром юстиции, он должен обещать обществу, что незамедлительно осуществит важные реформы, которые следует провести, и которые показал созданный кризис. Это касается реформ, которые следует провести как в судебной, так и в правоохранительной системе. Особенно важно ускорить процесс формирования независимого следственного механизма в той форме, которую рекомендуют неправительственные организации и народный защитник" – заявила Нино Ломджария.



На вопрос о том, были ли лично у нее вопросы к Тее Цулукиани, народный защитник ответила, что "она не будет фиксировать ни положительной, ни отрицательной оценки по отношению какого-либо политического должностного лица".



Как известно, неправительственный сектор требует, чтобы Тею Цулукиани не назначали министром юстиции.

















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