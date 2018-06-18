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Антадзе: На пути евроинтеграции Молдова и Грузия делают верные шаги
18.06.2018 14:10
На пути евроинтеграции Молдова и Грузия делают верные шаги, однако, необходимо решить общие для двух республик проблемы, связанные с советским прошлым. Странам нужно провести масштабные реформы, считает грузинский посол в Молдове Мераб Антадзе.
Дипломат отметил, что Тбилиси активно работает над построением демократического государства с внедрением и культивированием европейских ценностей. Немало цивилизованных стран оказывают поддержку этому, в том числе, и Молдова, пишет ipn.
Заключение Соглашение об ассоциации с ЕС, режимы безвиза и свободной торговли, все это свидетельствует о достижении определенного прогресса. Однако, Кишиневу и Тбилиси предстоит еще много работы на пути вступления в ряды европейских государств.
Облегчить задачу поможет сторонам взаимная поддержка, постоянные политические консультации. Не лишним в данном процессе является и укрепление взаимодействия в экономической и культурной сферах. Дипломат напомнил, что обе республики исторически связывают братские отношения.
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