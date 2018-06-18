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Бахтадзе: В обновленном кабинете министров действительно будут новые лица


18.06.2018   14:28
В обновленном кабинете министров действительно будут новые лица, - об этом на брифинге в центральном офисе «Грузинской мечты» заявил кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе.

Бахтадзе воздержался называть имена и фамилии будущих членов кабинета министров и призвал всех подождать этой информации.

Что касается объединения министерств, по заявлению Бахтадзе, изменения коснутся 6 ведомств.







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