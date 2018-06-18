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Каладзе: Я хорошо понимаю инициативу малого правительства
18.06.2018 14:29
Я хорошо понимаю инициативу малого правительства, так как нам нужна гибкость, нужно быть оперативными в процессе принятия решений, об этом заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос о формировании правительства Грузии.
Как отметил Каладзе, о конкретных инициативах кандидат в премьеры Мамука Бахтадзе расскажет в ближайшие дни.
«Идет обсуждение. Инициативой господина Мамуки было малое правительство. Я это хорошо понимаю, так как нам нужна гибкость, нужно быть оперативными в процессе принятия решений. Как произойдет перераспределение, какие министерства соединятся, в какой форме формируются, обществу станет известно в ближайшие дни. Об этом скажет сам кандидат в премьер-министры», - заявил Каладзе.
Обновленный состав правительства станет известен сегодня. Новый кабинет представит кандидат в премьер-министры Мамука Бахтадзе.
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