Каладзе: Я хорошо понимаю инициативу малого правительства

18.06.2018 14:29 Я хорошо понимаю инициативу малого правительства, так как нам нужна гибкость, нужно быть оперативными в процессе принятия решений, об этом заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе, отвечая на вопрос о формировании правительства Грузии.



Как отметил Каладзе, о конкретных инициативах кандидат в премьеры Мамука Бахтадзе расскажет в ближайшие дни.



«Идет обсуждение. Инициативой господина Мамуки было малое правительство. Я это хорошо понимаю, так как нам нужна гибкость, нужно быть оперативными в процессе принятия решений. Как произойдет перераспределение, какие министерства соединятся, в какой форме формируются, обществу станет известно в ближайшие дни. Об этом скажет сам кандидат в премьер-министры», - заявил Каладзе.



Обновленный состав правительства станет известен сегодня. Новый кабинет представит кандидат в премьер-министры Мамука Бахтадзе.















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