В составе правительства сменят министров финансов, экономики и иностранных дел

18.06.2018 15:35 Председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Георгий Кахиани заявляет, что в ближайшем будущем будет представлен тот законопроект, который касается объединения министерств. По его словам, с точки зрения сроков, невозможно одновременно проводить изменения в законодательстве и формировать новое правительство, поэтому сейчас будет утвержден тот же состав.



«Для реструктуризации министерств необходимы изменения в законодательстве, что невозможно в течение этой недели. В то же время, у формирования правительства есть свои сроки и представление должно состоятся на этой же неделе. Исходя из того, что с точки зрения сроков невозможно одновременно вносить поправки в законодательство и формировать правительство согласно новому законодательству, сейчас будет утвержден тот же состав правительства с тем изменением, что министерства будут представлены в виде заместителей министров. Процедурно, завтра же в 11:00 мы начнем комитетские слушания и предположительно, во второй половине дня, по желанию, будут встречи в парламентских политических группах. В ближайшем будущем будет представлены те законопроекты, которые касаются объединения министерств.



В составе правительства – 14 членов, в этой форме будет вынесен вотум доверия новому правительству. Уже известно, что сменятся министры финансов, экономики и иностранных дел, поэтому формально, в новом составе будут представлены заместители этих министерств. После изменения законодательства, новый состав будет представлен заново», — заявил Георгий Кахиани.















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