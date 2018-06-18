Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В составе правительства сменят министров финансов, экономики и иностранных дел


18.06.2018   15:35
Председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Георгий Кахиани заявляет, что в ближайшем будущем будет представлен тот законопроект, который касается объединения министерств. По его словам, с точки зрения сроков, невозможно одновременно проводить изменения в законодательстве и формировать новое правительство, поэтому сейчас будет утвержден тот же состав.

«Для реструктуризации министерств необходимы изменения в законодательстве, что невозможно в течение этой недели. В то же время, у формирования правительства есть свои сроки и представление должно состоятся на этой же неделе. Исходя из того, что с точки зрения сроков невозможно одновременно вносить поправки в законодательство и формировать правительство согласно новому законодательству, сейчас будет утвержден тот же состав правительства с тем изменением, что министерства будут представлены в виде заместителей министров. Процедурно, завтра же в 11:00 мы начнем комитетские слушания и предположительно, во второй половине дня, по желанию, будут встречи в парламентских политических группах. В ближайшем будущем будет представлены те законопроекты, которые касаются объединения министерств.

В составе правительства – 14 членов, в этой форме будет вынесен вотум доверия новому правительству. Уже известно, что сменятся министры финансов, экономики и иностранных дел, поэтому формально, в новом составе будут представлены заместители этих министерств. После изменения законодательства, новый состав будет представлен заново», — заявил Георгий Кахиани.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Еще одна грузинская авиакомпания получила авторизацию EASA
Украина начинает изучать опыт Национального банка Грузии
В 2017 году в Грузии функционировало 73 единицы холодильных хозяйств
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россиянину вернули украденный в Абхазии автомобиль
Абхазским чиновникам запретили участвовать в международных встречах, организованных НПО
У российского туриста в Абхазии украли автомобиль
Хаджимба спасся бегством от грузинских насмешек
16 стран, проголосовавших против возвращения беженцев в Абхазию и Цхинвали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении уволили главу Следственного комитета
В Армению прибудет делегация из девяти членов Европейского парламента
Россия запретила ввоз из Армении животных, птиц и рыб
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна