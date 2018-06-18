Парламент Грузии вынесет вотум доверия действующему составу правительства на этой неделе

18.06.2018 15:36 Парламент Грузии вынесет вотум доверия действующему составу правительства на этой неделе, а обновленный состав будет обсуждаться приблизительно через две-три недели.



Кандидат в премьер-министры Мамука Бахтадзе планирует сократить количество министерств с 14 до 11, и это должно быть отображено в законодательстве.



В частности, законодательные поправки в связи с реорганизацией министерств правительство должно представить парламенту и надлежащие изменения должны быть отображены в законе, на что нужно определенное время. А у кандидата в премьеры Мамуки Бахтадзе для представления кандидатов в министры есть срок в семь дней.



Мамука Бахтадзе поясняет, что сейчас представит парламенту текущий состав правительства, часть которого больше не будет членом нового кабинета.



«Приблизительно через 2-3 недели, когда осуществятся законодательные и кадровые изменения, в парламенте завершатся консультации, мы должны заново пройти обсуждения в комитетах, фракциях и на пленарном заседании уже вместе с обновленным кабинетом министров», — заявляет Бахтадзе.



Кандидат в премьер-министры отмечает, что в целях экономии времени, он предложил парламентской команде пройти консультации с политическими группами, представленными в парламенте, чтобы процедура вотума доверия правительству в течение следующих двух дней прошла в сжатые сроки.



По его словам, детальное обсуждение правительственной программы и персонального состава правительства произойдет во время представления новой структуры кабинета министров, когда для вотума доверия перед парламентом предстанут непосредственно те министры, кто вместе с ним должен взять на себя обязательства по выполнению правительственной программы.



Исходя из того, что текущая неделя является внеочередной, для вотума доверия правительству законодательному органу придется созвать внеочередное заседание. С соответствующей просьбой парламент должен обратиться к президенту Георгию Маргвелашвили.















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